Вильнюс, 12 июля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Экономика Литвы восстанавливается, но демографические проблемы заставляют экспертов беспокоиться — новейшие демографические ежегодные показатели Департамента статистики Литвы указывают на продолжающуюся тенденцию сокращения населения, сообщили ИА REGNUM сегодня, 12 июля, в Конфедерации промышленников Литвы.

Леонид Соломаткин. Переезд с дачи. 1870-е гг

По словам эксперта Отдела экономической и социальной бизнес-среды Литовской конфедерации промышленников (ЛКП) Лукаса Герибы, ухудшающаяся демографическая ситуация — один из основных факторов, ограничивающих развитие литовского хозяйства.

Согласно новейшим данным Департамента статистики Литвы, численность населения Литвы в начале июля достигала 2 869 690. По сравнению с соответствующим месяцем 2015 года, демографический показатель снизился на 1,1798%. С начала года в Литве стало на 18 868 жителей меньше. Тенденции сокращения населения подтверждают и данные Eurostat — отрицательное изменение населения, зафиксированное в Литве в 2015—2016 годах, является крупнейшим во всей Европе и в Евросоюзе.

Согласно исследованиям Eurostat, в Литве в 2040 году будет жить менее 2 млн человек. Также в 2015 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала, что в Литве продолжительность здоровой жизни — 66 лет, это самый низкий показатель в Европе.

Старение населения, плохие результаты медицинского осмотра и высокий уровень эмиграции могут навредить экономической конкурентоспособности и потенциалу роста Литвы, утверждают эксперты.

Уровень безработицы в Литве в I четверти 2016 года достигал 8,3% — это указывает на достаточно высокий уровень вовлечения рабочей силы, но в будущем показатель должен устояться на похожем уровне. «Положительные» изменения показателя будут фиксироваться больше из-за демографических последствий, а не из-за условий самого рынка.

По словам представителя ЛКП, уже сегодня при низком уровне безработицы и высоком уровне эмиграции людей работоспособного возраста на промышленных предприятиях чувствуется нехватка рабочей силы. Ежегодно число жителей работоспособного возраста в Литве в среднем уменьшается на 2% — это может вызвать серьезные проблемы как в социальной системе, так и в экономике Литвы, потому что сокращение числа людей работоспособного возраста искусственно будет поднимать уровень заработной платы и, таким образом, отпугнет иностранных инвесторов и сократит относительную продуктивность. Это может иметь очень негативные последствия для конкурентоспособности Литвы на международных рынках и для экспорта в другие страны.

«ЛКП постоянно напоминает политикам, что для того, чтобы решить эти проблемы, нужно действовать немедленно. Избранные осенью новые политические представители и правительство должны предусмотреть долгосрочные меры, направленные на решение демографических проблем — рождаемости и эмиграции. При решении этих проблем нужно учитывать потребности молодых семей (пособия на детей и программу жилья для молодых семей), обеспечить гибкую политику трудовых отношений, предусмотреть целенаправленное привлечение инвестиций в регионы, способы создания новых рабочих мест, найти решения проблем инвестиций в человеческий капитал и нехватки квалифицированной рабочей силы путем повышения соответствия системы образования потребностям рынка труда, улучшения качества образования, применения более активной политики рынка труда и поощрения учебы взрослых людей», — говорят промышленники. Впрочем, такие призывы звучат накануне всех парламентских выборов.

Гериба также обращает внимание на то, что управление государством и инвестиции в инфраструктуру должны планироваться с учетом реального демографического положения и его проекции.