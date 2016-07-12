Москва, 12 июля, 2016, 10:20 — ИА Регнум. Доля жителей России, рассматривающих гражданский долг как причину, побуждающую их голосовать, продолжает снижаться (с 43% в марте 2016 года до 39% в июне). Напротив, растет число тех опрошенных, кто голосует «по привычке» (в настоящее время — каждый пятый). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

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Из тех участников опроса, кто сомневается или не собирается принимать участие в грядущих думских выборах, практически каждый третий (31%) объясняет свой отказ недоверием к политикам и невозможностью изменить что-либо своим участием (30%).

Единого мнения по поводу выборов в парламент среди населения нет. Число жителей России, считающих, что избранная Госдума РФ будет отражать интересы общества, и тех опрошенных, кто придерживается противоположного мнения, составляют практически равные доли (40% против 39%).

Опрос проведен 23−27 июня и 25−28 марта 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.