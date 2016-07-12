В Брянской области семилетнего ребенка покусала бешеная собака
Брянск, 12 июля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Навлинском районе Брянской области семилетний ребенок пострадал от бешеной собаки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ветеринарии Брянской области, собака сорвалась с цепи из-за того, что дети 7−10 лет дразнили ее. Сейчас мальчик проходит курс лечебно-профилактической иммунизации в больнице.
После случившегося отец ребенка убил пса. Экспертиза проб, которые взял специалисты ветеринарной службы, показала, что собака была заражена вирусом бешенства.
«В настоящее время ветеринарной службой проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на ликвидацию эпизоотического очага по бешенству животных», — сообщили в пресс-службе управления.
ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 года еще в одном районе Брянской области от бешеной собаки пострадали люди. В Сураже больное животное покусало 18 человек, четверо из которых — дети. Прокуратура потом нашла нарушения в организации отлова и содержания бездомных животных и наказала местных чиновников.