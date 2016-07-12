Брянск, 12 июля, 2016, 10:19 — ИА Регнум. В Навлинском районе Брянской области семилетний ребенок пострадал от бешеной собаки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления ветеринарии Брянской области, собака сорвалась с цепи из-за того, что дети 7−10 лет дразнили ее. Сейчас мальчик проходит курс лечебно-профилактической иммунизации в больнице.

HeikeIr Зубы собаки

После случившегося отец ребенка убил пса. Экспертиза проб, которые взял специалисты ветеринарной службы, показала, что собака была заражена вирусом бешенства.

«В настоящее время ветеринарной службой проводится комплекс организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий, направленных на ликвидацию эпизоотического очага по бешенству животных», — сообщили в пресс-службе управления.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 года еще в одном районе Брянской области от бешеной собаки пострадали люди. В Сураже больное животное покусало 18 человек, четверо из которых — дети. Прокуратура потом нашла нарушения в организации отлова и содержания бездомных животных и наказала местных чиновников.