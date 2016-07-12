Москва, 12 июля, 2016, 09:11 — ИА Регнум. Два торговых дня цена на нефть колеблется в диапазоне $1,20 или 2,6%. Покупатели 11 июля пытались закрепиться выше 47 долларов, но были откинуты назад после публикации результатов опроса S&P Global Platts, отметил аналитик Альпари Владислав Антонов.

arka.am Нефть

«Сегодня, 12 июля, в Азии баррель Brent стоит $46,39 (+0,76%). В 23:30 мск Американский институт нефти опубликует отчёт по запасам нефти в США за последнюю неделю. Вполне вероятно, что нефтяные котировки восстановятся до отметки 47 долларов к открытию американской сессии на ожиданиях сокращения запасов и добычи нефти», — считает Антонов.

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«Если цена на Brent закрепится выше зоны $47,00−47,20, рост котировок продолжится до $48,50. При прорыве уровня $45,70 нефть подешевеет до $44 долларов в течение двух дней», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 12 июля, мировые цены на нефть во вторник незначительно растут на фоне опасений инвесторов за срыв поставок черного золота из Ирака. По состоянию на 07:44 мск стоимость нефти марки Brent росла на 0,19% до $46,34 за баррель. Цена на нефть марки WTI поднималась на 0,13% до $44,82.