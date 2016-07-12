Санкт-Петербург, 12 июля, 2016, 09:08 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Зенит» ищет варианты приобретения полузащитника сборной Франции и английского «Ньюкасла» Муссы Сиссоко, сообщает портал Transfermarketweb.

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Санкт-петербургский клуб готов заплатить за полузащитника €20 млн. Руководство «Зенита» планирует заменить Муссой Сиссоко бельгийского полузащитника Акселя Витселя, который может вскоре покинуть команду.

Ранее СМИ сообщали об интересе к 27-летнему Акселю Витселю со стороны таких клубов как итальянский «Наполи» и английский «Эвертон».

Мусса Сиссоко с 2013 года играет в составе «Ньюкасла». С ним он провел 133 матча, забив в ходе них 12 мячей. На минувшем чемпионате Европы по футболу 2016 года Сиссоко выступил в шести матчах и стал вице-чемпионом вместе со сборной Франции.