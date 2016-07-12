Москва, 12 июля, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах, свидетельствуют данные The ICE Futures Europe.

skeeze Добыча нефти

По состоянию на 8:37 мск стоимость сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась до $46,25 (минус 1,103%) за баррель. Цена августовских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI упала до $44,73 за баррель (минус 1,520%).

Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане на встрече с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой в Тегеране заявил о готовности Ирана поставлять нефть и газ в Болгарию.