Тегеран, 12 июля, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США закупили у Тегерана 32 тонн тяжелой воды. Соединённые Штаты уже оплатили поставку, передаёт телеканал Sima 2.

aguasdebilbao.com Тяжелая вода

«На данный момент мы продали США 32 тонны тяжелой воды и получили за нее деньги. Тяжелая вода была отправлена в США», — сказал Аракчи. Конечную сумму контракта иранский дипломат не огласил.

Напомним, международные санкции против Тегерана были сняты после заключения в 2015 году соглашения по остановке ядерной программы страны. Санкции против Ирана предусматривали запрет поставок в эту страну ракетной, атомной и части военной продукции.