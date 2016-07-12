Токио, 12 июля, 2016, 07:06 — ИА Регнум. В Японии за последние две недели с тепловым ударом госпитализированы 7,5 тыс. человек, погибли — 14, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на Главное пожарное управление страны.

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Всего с конца апреля госпитализированы 15 тыс. человек, из них за неделю 4—10 июля — 4 тыс. 659 человек. Жарче всего в префектуре Ибараки — + 38,3 градуса. В других районах столбик термометра также поднимался выше 37 градусов.

На юго-западе страны тем временем установились дожди, провоцирующие наводнения и оползни. По данным метеорологов, лето 2016 года будет в Японии аномально жарким из-за воздействия в Тихом океане климатических феноменов Эль-Ниньо и Ла-Нинья.