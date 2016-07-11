Москва, 12 июля, 2016, 00:17 — ИА Регнум. В связи с будущим уходом с должности главы Сбербанка Германа Грефа компетентный наблюдатель сообщил аналитическому центру OSTKRAFT, что среди наиболее вероятных кандидатов ему на смену — на должности президента и председателя правления ПАО «Сбербанк» — находится сын руководителя администрации президента России Сергея Борисовича Иванова.

raider2011.blogspot.com Сергей Сергеевич Иванов

Сергей Сергеевич Иванов (1980 г.р.) работает в ПАО «Сбербанк» с апреля 2016 года в должности его старшего вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, сейчас Греф находится на своей должности уже третий срок, который истекает в 2019 году. Недавно ранее сам Герман Греф поднял тему своего преемника, заявив, что его место может занять женщина.