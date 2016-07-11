Берлин, 11 июля, 2016, 23:05 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, санкции с России будут сняты только тогда, когда будет достигнут компромисс между сторонами конфликта в Донбассе. Об этом глава германского правительства заявила сегодня, 11 июля, выступая на мероприятии, организованном Христианско-демократическим союзом в коммуне Цингст, сообщает телеканал RT.

ИА REGNUM

Меркель подчеркнула, что Евросоюз очень хотел бы хороших отношений с Россией. Она отметила, что сама лично хотела бы снятия санкций с России. «Я и сама хотела бы этого», — сказала Меркель.

Но она тут же оговорилась, что снятие санкций возможно только после достижения компромисса между сторонами конфликта в Донбассе.

«Мы также хотим, чтобы украинцы вновь получили доступ к своей границе. Именно поэтому я жду, что все стороны пойдут на компромисс», — отметила Меркель.

Напомним, Москва не раз заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и не может выполнить Минские соглашения, заключенные между этими сторонами. Российская сторона считает абсурдным наложение санкций на РФ в связи с тем, что Украина не собирается выполнять Минские соглашения.