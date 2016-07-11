Тегеран, 11 июля, 2016, 22:54 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Министр нефти Ирана Бижан Зангане на встрече с министром энергетики Болгарии Теменужкой Петковой в Тегеране обсудили вопросы расширения энергетических связей. Для этого вновь заработал совместный комитет по энергетике, передает отраслевой ресурс Shana.

Зангане заявил о готовности Тегерана довести поставки газа до нужных объемов. «Иран рассматривает вариант использования терминала СПГ в Александруполисе», — отметил он. Завод СПГ является частью Трансадриатического газопровода. Проектная мощность терминала — 6,1 млрд куб. м газа в год. Строительство оценивается в $413 млн. Запуск проекта намечен на конец 2018 г.

На прошлой неделе посол ИРИ в Болгарии заявил о готовности иранской газотранспортной системы для экспорта газа в Болгарию через территорию Турции. «Иран готов поставлять нефть и газ в Болгарию», — цитирует посла канал PressTV.

Этот вопрос, а также участие иранских инвесторов в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Болгарии обсудил болгарский премьер-министр Бойко Борисов с послом Ирана в Софии Абдоллой Ноурузи. В апреле 2015 г. Болгария заявила иранской стороне о своей готовности участвовать в реализации проекта Nabucco.