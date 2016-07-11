Москва, 11 июля, 2016, 21:15 — ИА Регнум.



Виктор Позднов. Доярки. 1974

Решение Минсельхоза о переносе начала молочных интервенций в 2016 году как минимум на осень не имеет никакого смысла в силу выраженной сезонности отечественного рынка молока, заявила корреспонденту ИА REGNUM 11 июля генеральный директор Petrova Five Consulting, эксперт молочного рынка Марина Петрова.

«Молочные интервенции — это механизм государственного регулирования, направленный на нивелирование резких ценовых колебаний на молочном рынке. В моменты перепроизводства или снижения спроса государство закупает излишки молочной продукции для того, чтобы производители не терпели убытков, а когда цены растут или спрос восстанавливается — выпускает их на рынок», — заявила Петрова.

«Механизм государственных интервенций давно доказал свою эффективность и успешно применяется во многих странах мира во всех секторах агропромышленного комплекса, включая молочную отрасль», — отметила она.

Между тем, по словам Петровой, в России молочный рынок имеет ярко выраженную сезонность, что накладывает специфические требования на проведение подобного рода закупочных интервенций: «Между тем механизм интервенций является лишь одним из возможных инструментов, который может использовать государство для того, чтобы в период нехватки или перепроизводства молока нивелировать волатильность цен».

«Для того чтобы действительно помочь отрасли выйти из системного кризиса, необходим комплекс мер поддержки, включающий непрерывность финансирования в рамках государственных программ поддержки сельхозпроизводителей, а также увеличение доступности для них краткосрочных и долгосрочных кредитов», — заключила Петрова.

Отметим, что 8 июля министр сельского хозяйства Александр Ткачев заявил, что его ведомство намерено принять решение о проведении молочных интервенций в стране лишь к осени.

«Очень надеюсь, что к осени мы выйдем на конкретные решения и предложения, будут найдены средства, и мы начнем активно проводить молочные интервенции, которые будут способствовать, прежде всего, росту закупочных цен на молоко», — заявил министр.

Ранее ведомство планировало начать закупочные интервенции на рынке сухого молока и сливочного масла в июле.