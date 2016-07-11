Донецк, 11 июля, 2016, 17:33 — ИА Регнум. На Донетчине продолжаются боевые действия, в частности, за прошедшие сутки подразделения ВСУ 601 раз обстреляли позиции армии ДНР. Об этом сегодня, 11 июля, на брифинге заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Army Europe ВСУ

«Противник выпустил 150 мин калибра 120 мм и 144 мины калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия», — сказал Басурин.

По его словам, украинские силовики обстреляли позиции ВС ДНР в населенных пунктах: Широкая Балка, Зайцево, Михайловка, Железная Балка, Ясиноватая, Спартак, Старомихайловка, Докучаевск, Саханка, Коментерново, Заиченко, Донецк (Петровский район и аэропорт).

«В ходе минометного обстрела н.п. Саханка и Заиченко повреждено три домостроения… В районе аэропорта Донецка противник предпринял попытку прорыва позиций подразделений ДНР, но ответным огнем из стрелкового оружия был остановлен и отброшен на ранее занимаемые позиции. В результате боестолкновения противник понес потери около семи ранеными и троих убитыми», — уточнил Басурин.

Он сообщил, что разведка ВС ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ.

«В районе н.п.: Гранитное (10 км от линии соприкосновения) отмечено местонахождение восьми танков, трех 120-мм минометов и пяти автомобилей с боеприпасами. В район Жованки (3 км от линии соприкосновения) прибыло два новых батальона с целью их «обкатки» в условиях боевых действий», — добавил представитель оборонного ведомства республики.

Между тем, по информации Киева, за прошедшие сутки в Донбассе в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще десять солдат ВСУ получили ранения. Об этом на брифинге в Киеве заявил спикер администрации президента Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, который подчеркнул, что наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в районе Светлодарской дуги.