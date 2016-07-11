Чебоксары, 12 июля, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Предвыборная кампания в Чувашии стартовала с кандидатов-спойлеров на выборах в Госдуму, и республика уже получила «по рукам» от Москвы за политическое самоуправство и вынуждена отыгрывать назад. Почти одновременно появившийся дуэт самовыдвиженцев Аксаковых по Канашскому округу был столь же одномоментно снят с предвыборной дистанции. В акробатическом номере с гимнастом Аксаковым обнаружились некремлёвские правила поведения тренерского состава и завершились самоотводом. Полный тёзка действующего главы комитета Госдумы Анатолия Аксакова, ради которого «Единая Россия» пожертвовала один из 18 одномандатных «договорных» округов, не прошёл допинг-тест — оказался судимым. Примечательно, что о «вылете» из борьбы поторопился сообщить совершенно безучастный до недавнего времени глава Центризбиркома Чувашии, у которого в этом году истекает срок полномочий, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Трио Аксаковых

4 и 5 июля по Канашскому одномандатному округу выдвинулись молодой тренер по гимнастике Александр Аксаков и безработный Анатолий Аксаков. И это произошло после того, как «Единая Россия» оставила Канашский одномандатный округ №37 свободным — один из 18 (среди 225), которыми единороссы пожертвовали ради кандидатов из других партий (напомним, другой одномандатный округ №38 — Чебоксарский — закреплён за главой чувашской столицы Леонидом Черкесовым). Как и ожидалась, «Справедливая Россия» на Канашский округ поставила главу думского комитета и лидера чувашских справороссов Анатолия Аксакова, и только по одномандатному, предполагая безусловную победу. Появление однофамильцев Аксаковых дало повод в очередной раз поднять вопрос о безудержной ретивости местных чиновников и использовании административного ресурса и уже на начальном этапе ставило вопрос о легитимности выборов вообще.

«Местным» дали по рукам, и 8 июля тренер-гимнаст из бюджетного учреждения Аксаков отозвал заявление. Безработный Аксаков и вовсе оказался не подготовленным к выборам бойцом: его сняли из-за наличия непогашенной судимости за совершение тяжкого преступления.

«Местное правительство получило «кренделей» за выдвижение по Канашскому округу двух Аксаковых, поэтому они быстро исчезли, — считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов. — Данная ситуация стала свидетельством не только использования административного ресурса, но и своеобразным мелким пакостничеством за то, что при формировании списков «Единой России» чувашских кандидатов отодвинули. По партсписку Алёна Аршинова идёт только пятым номером в списке: это значит, что в бюллетенях в первой тройке будут чужие, совершенно не знакомые в Чувашии фамилии. Канашский округ вообще оставили без кандидата, отдав его на откуп оппозиции. То есть Чувашию сломали, а главного чувашского единоросса Николая Малова кинули, хотя он и продолжает делать хорошую мину и твердит, что на всё воля партии».

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Трио Маловых

Двойники в Чувашии выскакивают «из табакерки» не только на выборах, ими не гнушаются даже на единороссовских праймериз. И если на предварительном голосовании, контролируемом Москвой, по Канашскому округу лидеру региональных единороссов, вице-спикеру Госсовета Чувашии Николаю Малову удалось избежать двойников (набрал 63,8% голосов), то на праймериз по выборам в Госсовет — нет. Против него по Ядринскому округу участвовали безработный Роман Малов (3,93% голосов) и гендиректор Сергей Малов (3,88%). Главный чувашский единоросс в родном округе набрал в итоге 92%, оставив местные власти размышлять над его дальнейшей судьбой. С учётом того, что Канашский одномандатный округ отдан под Аксакова, а по партсписку Малов идёт 10-м непроходным номером, какую-то компенсацию главному единороссу власти, вероятно, предусмотрели. Даже несмотря на любовь к этой самодостаточной персоне.

«Кто мог знать заранее, что Малов уступит «свой» округ? Впрочем, думаю, это неожиданно даже для самого Малова. Должны же ему дать какую-то конфету, пряник за то, что он уступил округ. Я бы на его месте, если бы был такой выбор, пошёл на председателя Государственного совета», — говорит экс-лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашии, депутат городского собрания Чебоксар Дмитрий Евсеев, подчёркивая, что «очень многое будет зависеть от федеральных выборов».

Впрочем, делая прогнозы по кандидатам в президиум Госсовета нового созыва, наблюдатели рекомендуют обратить внимание на большой массив высокопоставленных чиновников (бывших и действующих), допущенных к участию в праймериз. Среди них — четверо членов действующего правительства: министр информационной политики Александр Иванов, министр здравоохранения Алла Самойлова, министр природных ресурсов Сергей Павлов и глава Госслужбы по тарифам Альбина Егорова.Не считая действующих парламентариев, занимающих должности, и бывших.

Дата проведения региональной конференции «Единой России», где будут оглашены имена кандидатов в депутаты регионального парламента, пока не озвучена. По всей видимости, единства нет. Между тем в других регионах партия власти уже определилась со своими членами и пошла в поход на оппонентов.

Квартет справороссов

Вместе с тем справоросса Анатолия Аксакова в Чувашии становится много информационно: его портретами разбавляются не только публикации в партийной газете — он примелькался в федеральных и региональных СМИ и активно пиарится на массовых мероприятиях в республике. Персонально Аксаков в Чувашии стал политически неприкасаемым, но вместе с собой он тащит в Госдуму и Госсовет всю партию. Его единомышленник Олег Николаев возглавляет региональную группу федерального партсписка «СР», и, судя по договорённостям справороссов и работе в Марий Эл и Ульяновской области вкупе со сформировавшимся электоратом в Чувашии, Николаев может пройти в Госдуму. Как в 2011 году в региональный Госсовет ворвалась пятёрка, представленная новой для республики «Справедливой Россией», и по количеству мандатов оттеснила КПРФ. Сам Олег Николаев, кстати, на выборах главы региона в 2015 году показал второй результат и оттеснил мастодонта политики и КПРФ Валентина Шурчанова.

С учётом ухудшающего социального самочувствия и лидирующих левоцентристских настроений, амбиций партии и бойцовских качеств известных персоналий (кроме Аксакова и Николаева, Игоря Молякова и Сергея Семёнова), «СР» может показать неожиданный результат. И если по Канашскому округу чиновников вынудили идти на попятную, убрав двойников Аксакова, то в других округах — особенно на выборах в региональный Госсовет, может развернуться ожесточенная битва за мандаты. Не случайно уже сейчас среди выдвиженцев — несколько Олегов Николаевых, Сергеев Семёновых и Моляковых.

Все эти годы в чувашском парламенте эсеры провоцировали коллег на дискуссии и споры, поднимали неудобные вопросы и всячески портили региональной власти как непосредственно аппетит к власти, так и рисованную на бумагах благополучную картину. Нередко, впрочем, голословно и на догадках, как это наиболее ярко проявилось в 2011 году, когда справороссы в Чувашии учинили пиар-кампанию на грани фола, манипулируя на вопросах экологической безопасности: сея панику и гнев среди населения за счёт домыслов о захоронении химического оружия на строящемся «мусорном» полигоне в Новочебоксарске. На заявления тогда отреагировала федеральная власть — тем не менее дело было сделано, и на выборах в Госдуму малоизвестная тогда партия набрала в Чувашии почти 18,8% голосов, а в Госсовет прошли целых пять справороссов, опередив по численности КПРФ из четырёх человек.

В этом году информационная кампания строится на вопросах ЖКХ — благодатной почве для критики любой партии, а после волны арестов высокопоставленных чиновников в республике — ещё и на популистском призыве к объединению на борьбу с коррупцией.

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Дуэт Шурчановых

В пылу политической борьбы «в эпизодах» оказалась КПРФ. Позиции партии в Чувашии пошатнулись ещё в 2011 году, когда коммунистов своей численностью в парламенте опередили справороссы. С тех пор партия продолжала нести политические потери, о чём свидетельствуют выборы главы Чувашии в 2015 году: тогда бессменный лидер чувашских коммунистов и депутат Госдумы Валентин Шурчанов (12,76% голосов) был третьим, уступив не только избранному Михаилу Игнатьеву, но и малоизвестному тогда справороссу Олегу Николаеву (14,73%). В феврале 2016 года распад продолжился: ряды партии покинул лидер фракции в Госсовете Дмитрий Евсеев. За этим последовали междоусобица и конфликты в горкомах с вызовом полиции. Положение усугубило уголовное дело на коммуниста в горсобрании Чебоксар Алексея Лапина. Хаос распространился и на фракцию КПРФ в горсобрании депутатов Чебоксар: по сведениям, Алексея Шурчанова (сына Валентина Шурчанова) сместили с должности главы фракции.

Отметим, что хотя Валентин Шурчанов и удержал статус «бессменного» и верного товарища Геннадия Зюганова, на выборах в Госдуму довольствуется региональным участком федерального списка: он возглавил региональный партсписок и одновременно идёт по Чебоксарскому одномандатному округу.

Соло Цветкова

Думский уровень выборов и появление однофамильцев на начале старта привели в чувство и главу ЦИК Чувашии Александра Цветкова, который до 8 июля оставался безучастным. Как говорится, ещё чернила не успели высохнуть, как решение комиссии от 8 июля о снятии «двух Аксаковых» появилось на сайте ЦИКа, а затем Цветков лично разместил эту информацию в социальных сетях с комментариями. (Было бы просто прекрасно, если бы глава чувашского ЦИКа контролировал своевременное размещение информации о выдвинутых кандидатах на региональном сайте и в системе ГАС «Выборы»).

Затем глава общественного движения «Наблюдатель» Алексей Глухов выражает «огромную благодарность за наводку председателю ЦИКа Чувашии Александру Цветкову», «Александр Иванович очень помог», и республиканская прокуратура по обращению Глухова внесла представление премьер-министру Чувашии. Дело касается нарушения запрета на «агитацию»: на баннерах с министром здравоохранения использовалась партийная символика, что «способствует созданию у граждан мнения о взаимосвязи «Единой России» с органами государственной власти и её покровительстве лицами, замещающими высокие государственные должности».

Такую прыть председателя избиркома наблюдатели связывают с истечением срока его полномочий: из-за скандалов в избирательном процессе и новой установкой руководителя Центризбиркома России Эллы Памфиловой новый срок может просто не наступить. Цветков определился.

Владислав Солдатов полагает, что в Чувашии уже развернулась «подковёрная» борьба за место главы регионального Центризбиркома, а Александр Цветков оказался в «патовой ситуации», пытаясь соблюсти интересы федерального центра и местной власти. «Центризбирком сейчас отличается вежливостью. Здесь вежливо принимают документы, вежливо регистрируют, препятствий не создают — иначе полетят в вышестоящие инстанции жалобы, что может дискредитировать ведомство», — говорит политик, отметив, что Александр Цветков решил сделать ставку больше «на федеральный Центризбирком, чем на местного начальника».

Как сообщало ИА REGNUM, с приходом в ЦИК РФ Эллы Памфиловой в ряде регионов прошли отставки руководителей избиркомов, самая скандальная была в Санкт-Петербурге, где должность покинул Алексей Пучнин. 10 июля на Всероссийском молодёжном форуме Памфилова заявила, что смена глав избирательных комиссий может продолжиться при выявлении нарушений на выборах: «Если будет хоть малейшее основание».

Напомним, что в прошлом году в Чувашии скандал федерального уровня разразился после отказа в регистрации списка «Патриотов России» на выборах в городское собрание депутатов Чебоксар: список восстановил ЦИК РФ, однако дело не двинулось с мёртвой точки. Напомним также, что предыдущий глава ЦИК Чувашии Людмила Линик в 2010 году добровольно, досрочно и со скандалом покинула должность, заявив о том, что в регионе «система избирательных комиссий дрогнула» и «оказалась ведома некоторыми политическими силами».

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Напомним, в 2011 году по итогам выборов в Госдуму шестого созыва «Единая Россия» набрала в Чувашии 43,42% голосов (на выборах в Госдуму пятого созыва в 2007 году — 62,27%), КПРФ — 20,9% (в 2007 году — 12,64%), «Справедливая Россия» — 18,79% (в 2007 году — 10,32%), ЛДПР — 10,67% (в 2007 году — 8,49%), «Яблоко» — 1,6%, «Патриоты России» — 1,32%, «Правое дело» — 0,36%. Таким образом, мандаты от «Единой России» в Госдуме шестого созыва достались Руслану Тихонову и Алёне Аршиновой (шла по пензенскому списку и получила мандат после того, как Константин Косачёв покинул думское кресло, чтобы возглавить Россотрудничество), от КПРФ — Валентину Шурчанову, от «Справедливой России» — Анатолию Аксакову, который представлял, кроме Чувашии, ещё и Марий Эл.