Ростов-на-Дону, 11 июля, 2016, 14:37 — ИА Регнум. В Ростовской области строительство нового международного аэропорта продолжается. Как проинформировали ИА REGNUM 11 июля в областном правительстве, готовность взлётно-посадочной полосы «Платова», протяженность которой равна 3,6 километра, ширина — 45 метров, составляет 100%.

donland.ru Строительная площадка на месте будущего аэропорта

Обочины полосы, которая будет использоваться для взлётов и посадок воздушных судов, строители, трудящиеся на объекте, продолжают укреплять.

Наряду с этим возводятся рулежные дорожки, их готовность варьируется 17% до 50%. Перрон воздушной гавани завершён на 70%. Кроме того, аэродром оснащается водосточно-дренажной сетью, водоотводными канавами и кабельными блоками. Продолжается возведение зданий.

Напомним, что на прошлой неделе стало известно, как будут выглядеть бизнес-залы воздушной гавани «Платов». Дизайн разработали москвичи. Разработка столичных архитектурных бюро нацелена на воплощение неповторимого стиля донского края в интерьере.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, новый международный аэропорт Ростовской области планируется ввести в эксплуатацию за полгода до проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. За месяц до этого события к воздушной гавани должны быть проложены транспортные артерии.

Строят аэропорт с ноября 2014 года неподалеку от станицы Грушевской Аксайского района.

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