Москва, 11 июля, 2016, 13:59 — ИА Регнум. В России за январь-май 2016 года количество дорожно-транспортных происшествий на федеральных автодорогах снизилось на 8,9%, а число погибших и раненых снизилось на 12,6% и 9,6% соответственно, сообщили в Росавтодоре.

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За предыдущие 2 года аварийность на федеральных трассах страны в целом сократилась на 30%. Этих результатов удалось достигнуть за счет реализации ведомством программы по ликвидации очагов аварийности.

Так, за последние 15 лет протяженность линий электрического освещения на федеральных трассах увеличена в 3 раза, что снижает аварийность на 20−30%.

В 2016 году запланировано установить на федеральных трассах более 100 км барьерного ограждения. Для обеспечения безопасности пешеходов к 2020 году на федеральных трассах планируется дополнительно построить 384 надземных и подземных перехода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в России планируется отремонтировать около 9 тыс. километров федеральных трасс и увеличить до 71% долю дорог федерального значения, находящихся в нормативном состоянии.