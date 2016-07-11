Санкт-Петербург, 11 июля, 2016, 13:02 — ИА Регнум. 15-летний школьник из Санкт-Петербурга утонул в водоеме, расположенном возле садоводства «Дунай» во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 11 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета РФ по 47-му региону.

Михаил Нестеров. Русская женщина на берегу озера или Соловей поет. 1918

В ходе предварительной проверки было установлено, что подросток приехал в гости к своим друзьям в садоводство «Дунай». Днем 10 июля в компании троих одноклассников молодой человек пошел купаться на водоем возле железнодорожной платформы. В какой-то момент он пропал из виду сверстников.

Мать юноши обратилась с заявлением о пропаже сына. Вечером того же дня сотрудники МЧС при проведении поисковых мероприятий обнаружили тело в воде.

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СУ СК РФ по Ленобласти проводится проверка по факту смерти подростка. В настоящее время, с целью установления причины смерти проводится медицинское исследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.