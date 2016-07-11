Душанбе, 11 июля, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Молиться о скорейшем завершении строительства Рогунской ГЭС призвал Глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода на пятничном намазе в в Душанбинской соборной мечети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молящийся

Священнослужитель рассказал прихожанам о подписанном рамочном соглашении между правительством Таджикистаном и итальянской компанией Salini Impregilo S.p.A. по строительству Рогунской ГЭС и призвал верующих обратиться к Аллаху с просьбой о помощи в своевременном завершении строительства и о том, чтобы никто ему не препятствовал. Муфтий также акцентировал внимание на том, что Рогунская ГЭС «пойдет на пользу всему живому» и будет выгодна всему региону.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля подписано рамочное соглашение между правительством Таджикистана и итальянской компанией Salini Impregilo S.p.A. по строительству Рогунской ГЭС $3,9 млрд, первые две турбины компания обещает запустить уже во второй половине 2018 года.

Отметим также, что строительство плотины, которая обещает быть самой высокой в мире, началось еще в 1987 году, однако после распада СССР проект был заморожен. В 2004 году соглашение о достройке ГЭС таджикское правительство подписало с российской компанией «Русал», однако стороны не сошлись по нескольким принципиальным положениям проекта, и в 2007 году контракт был расторгнут.

Кроме того, против строительства плотины Рогунской ГЭС выступает соседний Узбекистан, руководство которого опасается снижения уровня воды в Амударье, что приведет к серьезным проблемам в узбекском агросекторе, а также потенциальной опасности высочайшей плотины (335 м.), строящейся в сейсмически активном районе.