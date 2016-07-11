Рига, 11 июля, 2016, 12:43 — ИА Регнум. В первом полугодии 2016 года сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии в 184 почтовых отправлениях обнаружили различные наркотические вещества, сообщает LETA.

StefanHoffmann Почтовый ящик

Количество случаев обнаружения запрещенных веществ увеличилось на 142%, по сравнению с первым полугодием 2015 года, тогда наркотики были обнаружены в 76 почтовых отправлениях. Вес обнаруженных в почтовых отправлениях наркотических веществ в первом полугодии 2016 года составил 4296,965 г, тогда как в первом полугодии 2015 года — 1724,20 г.

Как стало известно, основные страны из которых поступали посылки с наркотиками — Нидерланды, Великобритания, Германия.

В 2015 году в почтовых отправлениях были обнаружены марихуана, метамфетамин, амфетамин, гашиш, кокаин и ЛСД. В 2016 году, помимо упомянутых наркотиков, были обнаружены также МДМА, «Экстази» и спайсы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Латвию пересекают пути транзита наркотиков как с востока на запад, так и с севера на юг. Наркотики поступают из Китая и Нидерландов, а также из Великобритании, Франции, Ирландии, Бельгии, Чехии. Также поездами и автотранспортом они ввозятся из Белоруссии, Литвы, Украины. Несмотря на то, что в 2015 году употребление спайсов значительно сократилось, на рынке вновь появился кокаин, а также контрабандные психотропные медикаменты.