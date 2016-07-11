Москва, 11 июля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. В Москве водителям могут разрешить забирать со штрафстоянок личные автомобили без предъявления документов об оплате расходов по перемещению и хранению. Как заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгордумы, 11 июля депутаты фракции «Единая Россия» поддержали законопроект, согласно которому водителям предлагают предоставить возможность оплатить стоимость перемещения транспортного средства после его возврата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эвакуация автомобиля

В частности, предлагается ввести скидку размере 25% для граждан, готовым незамедлительно оплатить расходы на эвакуацию. Депутат Мосгордумы Андрей Метельский («Единая Россия) заявил, что для обсуждения данного проекта планируется провести внеочередное заседание парламента города.

Новый порядок предлагается ввести с июля 2016 года. «По предварительным прогнозам и с учетом статистических данных указанной возможностью уже до 1 сентября 2016 года смогут воспользоваться почти 30 тысяч автовладельцев», — уточнили в пресс-службе столичного парламента.

Как прокомментировал корреспрнденту ИА REGNUM данную инициативу основатель движения «ГдеПаркинг» Валентин Шабанов, время ожидания возврата автомобилей необходимо сократить в два раза. «На мой взгляд, инициатива хорошая. Учитывая очереди и тот факт, что на данный момент забрать машину после эвакуации выглядит как наказание, возможность более спокойно и в более сжатые сроки забрать автомобиль и поехать по делам, — это положительный элемент. Если хотя бы вдвое сократят время возвращения оплаты: не от 2х до 5ти часов, как сейчас, а если это будет занимать хотя бы меньше 40 минут, — то это не будет вызывать раздражение у водителей».

Напомним, 23 июня 2016 года мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект «О внесении изменений в Закон города Москвы от 11 июля 2012 года № 42 «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств в городе Москве», направленный на упрощение порядка возврата эвакуированных транспортных средств.

Ранее глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов заявил, что в городе на 11% снизилось количество эвакуированных машин. В свою очередь, эксперты отметили, что представленные данные могут быть подготовлены в рамках предвыборной кампании, а проблемы с эвакуацией остаются нерешенными.