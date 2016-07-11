Ашхабад, 11 июля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. В Туркмении начали действовать новые правила работы международной системы денежных переводов Western Union. Об этом сообщил информационно-аналитический портал «Альтернативные новости Туркменистана» со ссылкой на радио «Азатлык» (туркменское представительство радио «Свобода»).

Damian Yerrick Western Union

По имеющимся данным, теперь жителям страны для получения перевода через Western Union нужно предъявить документы, подтверждающие степень родства с отправителем, а также предоставить сведения о том, каким способом тот заработал эти деньги.

«Если отправленный через Western Union денежный перевод превысит сумму среднемесячной зарплаты отправителя, которая указана в документах о его доходах, то деньги не будут выданы получателю. В том случае, если все требуемые бумаги представлены получателем в полном объеме, поступивший денежный перевод в иностранной валюте на руки будет выдан в манатах по действующему официальному курсу — 3,5 маната за доллар, в то время как на «черном рынке» за один доллар дают 5,6 — 6 манатов», — пояснил источник издания, работающий в одном из местных банков.

Туркменские правозащитники отмечают, что сильнее всего в сложившейся ситуации пострадали работающие за пределами Туркмении нелегальные трудовые мигранты и их родственники.

«Официальные СМИ внутри Туркмении не дали никакой информации местному населению о новых правилах при отправке или получении денег через систему Western Union», — констатировало радио «Азатлык».

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2016 года в работающих на территории Туркмении отделениях компании Western Union начали действовать новые правила отправки денежных переводов за рубеж — клиентов обязали предоставлять справки о доходах и местной прописке, а также документы, подтверждающие, что ребенок отправителя обучается в заграничном вузе. При этом справка из учебного заведения считается устаревшей уже через три месяца с момента выдачи, а сумма отправляемых денег не должна превышать 60% от месячной зарплаты.