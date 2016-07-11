Москва, 11 июля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Правительство Российской Федерации (РФ) утвердило «дорожную карту», согласно которой в стране будет повышена доступность наркотических средств и психотропных веществ, используемых в медицинских целях. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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Как указано в тексте документа, опубликованного на сайте правительства РФ, «реализация «дорожной карты» будет способствовать повышению доступности и качества обезболивающей терапии, внедрению в клиническую практику современных подходов к терапии болевого синдрома, расширению номенклатуры наркотических и психотропных лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме, упрощению процедуры их назначения, развитию паллиативной медицинской помощи».

При этом сам список наркотических препаратов, которые могут «подвергнуться амнистии», пока не приводится.

Напомним, проблемы с выдачей наркотических обезболивающих онкобольным в РФ вызвали широкий общественный резонанс после серии самоубийств в 2015 году.