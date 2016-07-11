Москва, 11 июля, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Взносы на накопительную пенсию могут быть заморожены сразу на три года — весь тариф страхового взноса будет направлен на страховую часть пенсий, формирование пенсионных накоплений в 2017—2019 годах не предусмотрено, пишут «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионер

Накопительной пенсии нет в проектировках федерального бюджета на 2017−2019 гг., которые Минфин представил в правительство РФ, отмечает издание.

Вместе с тем решение о замораживании взносов еще не принято, однако проект бюджета ПФР не вызывал возражений Минфина, отметил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

Читайте также: «На доверии к пенсионной системе можно ставить крест»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бюджет ПФР на 2017−2019 будет сформирован с учетом продления моратория на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию на весь трехлетний период, отмечается в материалах к проекту бюджета ПФР, подготовленного к заседанию Российской трехсторонней комиссии. Правительство РФ уже вводило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в НПФ в 2014—2016 годах: тогда средства, отчисляемые в рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в ее солидарную часть. В 2016 году это позволило бюджету сэкономить 342 млрд рублей, подсчитали в правительстве РФ.

Читайте также: «Практика заморозки пенсионных накоплений прекратится после кризиса»