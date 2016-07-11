Тегеран, 11 июля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. 10 июля президент Ирана Хасан Рухани провел заседание правительства. На совещании кабинет министров принял решение об отмене визового режима с Арменией. Это правило распространяется как на обладателей дипломатических паспортов, так и гражданских паспортов.

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В соответствии с новыми правилами, граждане Ирана могут находиться на территории Армении в течение 90 дней без визы. То же самое распространяется и на жителей Армении, передает проправительственное агентство IRNA.

6 июня министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф и глава МИД Армении Эдвард Налбандян подписали соглашение об отмене визового режима между двумя государствами. Церемония прошла в резиденции иранского президента. Соглашение уже одобрено правительством Армении.

Изменение визового режима направлено на стимулирование двусторонних связей, углубление торговых отношений и расширение экономического сотрудничества между Тегераном и Ереваном.