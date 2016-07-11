Москва, 11 июля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Возобновление продаж туристических путевок в Турцию снизило цены на другие направления, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

patriot-news.info Снижение роста

«Возвращение Турции на рынок организованного туризма внесло коррективы в ценовую политику туроператоров относительно других направлений, — говорится в сообщении. — Так, по данным АТОР, со вторника (5 июля) падение цен на все популярные курорты составило 10−11%».

Специалисты ассоциации объясняют такие показатели появлением на рынке значительного количества специальных предложений для туристов.

Представитель агентства «Онлайнтур» Игорь Блинов приводит в качестве примера Тунис: средняя стоимость недельного тура в эту страну снизилась на 40% — до 30 тыс. рублей.

Резкое падение цен зафиксировали и на пакетные предложения по России. Как сообщил газете гендиректор RuSPO.ru Вениамин Бондарев, появились туры вдвое дешевле прежних, «можно найти варианты от 5,6 тыс. рублей».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. Уже через три дня часть туроператоров заявила, что Турция моментально стала самым популярным направлением для отдыха граждан РФ. Другие, наоборот, что туристы пока не торопятся покупать билеты, опасаясь терактов.

Известно, что российские туроператоры ждут снятия ограничений на чартерные рейсы в Турцию, но от правительства РФ такого распоряжение пока не поступало.

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