Москва, 11 июля, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Вопрос обеспечения безопасности российских пассажиров в турецких аэропортах остается основным при решении о возобновлении чартерного авиасообщения между Россией и Турцией, пишет «Коммерсантъ».

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По данным издания, чартерные рейсы пока не разрешены: Минтранс РФ ждет от турецкой стороны гарантий обеспечения полной безопасности туристов из России. Кроме того, прошло несколько совещаний профильных ведомств, участники которых пришли к выводу, что к авиабезопасности в Турции должны быть предъявлены требования.

Вопрос о критериях требований и какое ведомство должно их сформулировать остается открытым. Ранее о том, что Анкара должна дать гарантии безопасности российских туристов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Кроме того, пауза в открытии чартеров может быть связана с возможными «негативными последствиями для внутрироссийского туризма», поскольку Турция может начать серьезно демпинговать как по стоимости авиаперелета, так и по цене на отели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению законодательной базы для нормализации отношений с Турцией, которые восстанавливаются после извинений президента Эрдогана за сбитый российский самолет в Сирии.

Разрешена отправка российских туристов в Турцию, а также разрешены регулярные рейсы в эту страну. Однако правительство не торопится выпустить соответствующее постановление, которое должно разрешить Росавиации давать добро на чартерные рейсы в Турцию.