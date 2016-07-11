Москва, 11 июля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Нефть большую часть прошлой недели оставалась под давлением. Все попытки развить движение в район уровня 50,00 оказывались неудачными. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, ключевым фактором давления на энергоноситель, видимо, остаются опасения того, что спрос будет снижаться.

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«В Азии уже зафиксирована такая динамика. В Европе такую угрозу несут последствия Brexita. При этом стоит отметить, что в целом статистика (данные по коммерческим запасам и объемам добычи в США) была неплохой. Более того, падение добычи стало максимальным с 2013 года и составило 194 тыс. баррелей. Похоже, что инвесторы в преддверии публикации данных от мировому спросу и предложению, которая запланирована на 12 июля, предпочитают воздержаться от покупок. Хотя в целом отчет может принести приятные новости», — пояснила Рогова.

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«Пока недостаточно как факторов для внушительного роста, так и для падения ниже уровня 45,00. А это значит, что Brent на предстоящей неделе может сохранять диапазон 45,00—53,00», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 июля, нефть марки Brent стала дешевле на 22 цента и стоила $46,54 за баррель. Стоимость выросла на 36 центов 8 июля на фоне позитивной статистики о занятости в США и опасений по поводу очередных нападений боевиков на нигерийскую нефтяную инфраструктуру. Нефть WTI с поставкой в августе снизилась в цене на 27 центов — до $45,14 за баррель.