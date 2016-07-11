Москва, 11 июля, 2016, 08:06 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил «дорожную карту», согласно которой в России будет повышена доступность в медицинских целях наркотических средств и психотропных веществ, говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства РФ.

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Согласно утвержденному плану мероприятий, расширяется номенклатура наркотических лекарственных препаратов, используемых при болевом синдроме, в том числе у детей. Кроме того, упрощается процедура назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

Ранее распоряжение внес Минздрав РФ. Вопрос о необходимости расширения списка разрешенных наркотических препаратов стал широко обсуждаться в 2015 году, когда в России увеличилось число онкобольных, покончившись жизнь самоубийством, из-за отсутствия обезболивающих препаратов.

Так, в Москве с начала 2015 года покончили с собой порядка 40 онкобольных. 30 июня в одной из московских больниц покончила с собой молодая женщина, страдавшая раком желудка в последней стадии.