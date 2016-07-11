Волгоград, 11 июля, 2016, 08:04 — ИА Регнум. В Волгоградской области первым кандидатом от политического объединения, который изъявил намерение бороться за депутатское кресло в Госдуме седьмого созыва, стал представитель Либерально-демократической партии России. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме 11 июля, на предстоящие федеральные выборы партия выдвинула координатора волгоградского регионального отделения ЛДПР Олега Орлова.

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Пакет документов в окружную избирательную комиссию по Красноармейскому округу №82 он подал в конце прошлой недели.

Как уточнила заместитель председателя Избирательной комиссии Волгоградской области Наталья Фатеева, ЦИК России заверил списки кандидатов в депутаты Госдумы от ЛДПР еще 6 июня. Вопрос о разрешении Олегу Орлову открыть специальный счет был рассмотрен в день подачи документов. Также Орлов возглавил и список региональной группы №56, границы которого совпадают с Красноармейским округом.

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Бывший мэр Волгограда идёт на выборы в Госдуму РФ

Напомним, выборы депутатов Государственной думы РС РФ пройдут в единый день голосования 18 сентября 2016 года. Жителям региона предстоит определиться со своими представителями в главном законодательном органе России как от политических партий, так и по одномандатным округам. Баллотироваться претенденты на депутатские мандаты смогут по четырем округам — Волгоградскому (№81), Красноармейскому (№82), Михайловскому (№83) и Волжскому (№84).

Ранее окружную избирательную комиссия по Красноармейскому округу о самовыдвижении уведомил один кандидат — беспартийная Ирина Красильникова.

Биография: Олег Орлов родился 22 июля 1972 года в городе Волгограде. Высшее образование получил в Волгоградском государственном педагогическом университете. На сегодняшний день работает заместителем директора ООО «АльянсСтрой». Является координатором Волгоградского регионального отделения ЛДПР.

Как сообщало ИА REGNUM, документы в окружные избирательные комиссии для участия в выборах в Госумду нового созыва уже подали пятеро самовыдвиженцев.