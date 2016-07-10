Прага, 10 июля, 2016, 19:49 — ИА Регнум. Два пригородных пассажирских поезда столкнулись на западе Чехии. Об этом, как передает RT, сообщил представитель государственной железнодорожной инспекции республики Мартин Драпал.

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Инцидент произошел в воскресенье, 10 июля, на перегоне у станции Ротава близ города-курорта Карловы Вары.

«В результате ЧП ранения получили 7 из 15 находившихся в них человек, включая пассажиров и машинистов, — сказал Драпал. — Составы врезались друг в друга на небольшой скорости».

По предварительным данным, виновником аварии стал один из машинистов поезда, который не увидел запрещающего сигнала семафора и вывел поезд на железнодорожную колею, по которой следовал встречный состав.