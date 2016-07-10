Москва, 10 июля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. В июне вступил в силу Приказ ФНС России от 11.02.2016 N ММВ-7−14/72 «Об утверждении оснований, условий и способов проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» мероприятий, порядка использования результатов этих мероприятий, формы письменного возражения относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц, формы заявления физического лица о недостоверности сведений о нем в Едином государственном реестре юридических лиц». На практике, это вылилось в системную приостановку регистрационных действий в отношении компаний, что не может не тормозить нормальную работу субъектов экономической деятельности. Тем более, в условиях кризиса. Отказы в регистрации негативно сказываются на сделках и обязательствах, создавая дополнительную напряженность в социальном поле.

Борис Кустодиев. Купец. 1918

«Свобода предпринимательства в России всегда была двоякой: строгость законов, как и триста лет назад, компенсировалась необязательностью исполнения. Налоговая нагрузка снижалась за счет возможности работать неофициально или снизить ее во много раз. Легальными и не очень легальными способами. В кризис последних двух лет государство четко дало понять: помогать малому и среднему бизнесу оно не намерено. Напротив, на них будет возложено еще большее налоговое бремя для обеспечения государственных нужд», заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Алексей Глазунов.

В России зарегистрированное ИП требует ежегодных выплат, причем не самых маленьких. В отличии от ряда других стран. Только в социальные фонды придется перечислить более 20 тысяч рублей. «Многие закрывали предприятия каждый квартал, дабы избежать дополнительной отчетности. В то же время, количество малых предпринимателей постоянно растет. Те, кто хотели бы сейчас зарегистрировать свой бизнес официально, после принятия данного Приказа ФНС, такой возможности лишены. Как итог, бюджет одновременно и увеличивает сбор налогов, и уменьшает их. Каков суммарный результат пока сказать сложно. При этом себестоимость продукции, скорее всего, будет расти: теневые отношения подразумевают повышенные риски, а официально зарегистрированные предприятия лишились одного из популярных способов ухода от налогов», подытожил Алексей Глазунов.

«Приостановка регистрации компаний — одно из ограничений, вводимых налоговой службой. Отметим, что, зачастую. налоговые службы некоторых субъектов Российской Федерации, а порой, и отдельных муниципальных образований ведут обособленную политику. И до выхода приказа ФНС, о котором идет речь, отдельные налоговые структуры практиковали приостановку возможности регистрации предприятий. Ничего удивительного в этом нет. Всем известно, что часто российские компании закрывают и открывают новое юридическое лицо. практически, каждый квартал только ради того, чтобы избежать очередной налоговой проверки», заявил в интервью корреспонденту ИА REGNUM адвокат Анзор Ибрагимов.

По его мнению, «данное обстоятельство служило достаточным оптимизатором налоговой нагрузки, и. сравнительно, честным. Сейчас многие предприятия будут попросту лишены этого оптимизатора. К чему это приведет? Нетрудно догадаться: к полному банкротству части предприятий и к усилению налоговых проверок на других предприятиях. Сложно сказать, как это отразится на общей собираемости налогов. Однако о том, что российский рынок в целом пострадает, можно сказать наверняка».