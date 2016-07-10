Симферополь, 10 июля, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Более 3 тысяч 600 человек остались без электричества в Сакском районе Крыма 10 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

Керосиновые лампы

По данным МЧС, в зону отключения попали жители сел Туннельное, Штормовое, Уютное частично. Всего без электроэнергии остались 3609 человек.

Системы жизнеобеспечения в этом районе работают в штатном режиме.

Причиной аварии энергетики называют непогоду — в этом районе прошли сильные ливни и грозы.

В настоящее время ведутся восстановительные работы — аварию ликвидируют пять бригад Сакского РЭС.