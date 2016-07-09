Варшава, 10 июля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Не считаю уместным искусственно превращать встречу в рамках саммита НАТО, также как декларации НАТО, в площадку обсуждения проблемы Нагорного Карабаха: для этого есть специализированная структура, заявил президент Армении Серж Саргсян, выступая на встрече миссии в Афганистане «Решительная поддержка» в формате глав государств и правительств стран-членов НАТО и не являющихся членами альянса.

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«Просто считаю своим долгом особо подчеркнуть, что сегодня главным препятствием к мирному урегулированию конфликта является политика, проводимая высшим руководством Азербайджана и отсутствие воли к решению вопроса мирным путем. Ярким свидетельством этого была развязанная Азербайджаном против Нагорного Карабаха в апреле текущего года широкомасштабная агрессия, которая нанесла серьезный удар направленным на мирное урегулирование усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Статус — кво изменится, если будет признана реализация права народа Нагорного Карабаха на самоопределение», — цитирует Саргсянa пресс-служба президента Армении.

По словам главы Армении, страна активный сторонник мира и безопасности в Закавказье и всегда выступала с позиций мирного урегулирования чрезвычайно важной проблемы Нагорного Карабаха. Саргсян напомнил, что совместным заявлением, принятым 16 мая сего года в Вене по итогам встречи при участии высоких представителей стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ: Госсекретаря США, Министра иностранных дел России и Госсекретаря Франции по европейским вопросам, подтверждено, что проблема не может иметь военного решения, и была подчеркнута важность соблюдения бессрочных соглашений о прекращении огня 1994 года и об укреплении режима прекращения огня 1995 года.

Одновременно в заявлении закреплено внедрение механизма расследования зафиксированных со стороны ОБСЕ нарушений перемирия на линии соприкосновения, расширение возможностей личного представителя действующего председателя ОБСЕ. Этот подход был закреплен также в заявлении, принятом по итогам трехсторонней встречи президентов Армении, России и Азербайджана, которая состоялась в Санкт-Петербурге.

Касаясь обеспечения мира, безопасность и стабильность для афганского народа, Саргсян отметил, что Армения, как сторонница безопасности сотрудничества, тверда в решимости внести свой скромный вклад в международные усилия по укреплению мира и безопасности. Президент Армении напомнил, что в сентябре 2015 года, во время состоявшегося в Нью-Йорке саммита по миротворчеству Армения взяла на себя дополнительные обязательства — подготовить полевой госпиталь второй степени и обеспечить готовность особой роты по обезвреживанию самодельных взрывных устройств. «Мы подтвердили участие до 130 наших военнослужащих в составе миссии «Решительная поддержка» и готовы продолжать также после 2016 года. В этой связи должен особо подчеркнуть наше эффективное сотрудничество с Германией, которое, по моему мнению, является лучшим и поучительным примером взаимодействия стран партнера и члена НАТО», — сказал Саргсян.

Он также подчеркнул, что Армения выразила готовность также участвовать в миссии НАТО «Длительное партнерство», когда она сменит миссию «Решительная поддержка». С этой целью Армения вовлечена в процесс планирования временного гражданского присутствия НАТО в Афганистане.