Варшава, 9 июля, 2016, 21:39 — ИА Регнум. Страны НАТО в последнее время столкнулись с небывалым количеством угроз. Об этом, как передает РИА Новости, заявил президент США Барак Обама по итогам саммита НАТО в Варшаве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Изумление барона Мюнхгаузена

«Россия нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины, независимой европейской страны, и предпринимает провокационные действия против стран-членов НАТО», — сообщил глава Белого дома на пресс-конференции.

В числе других вызовов НАТО Обама назвал терроризм и миграционный кризис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и Москвой ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели «ограничительные меры» против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем санкции были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ Москва ввела эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели санкции против РФ.