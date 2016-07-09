Дамаск, 9 июля, 2016, 20:30 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сбили вертолет Ми-25 ВВС Сирии с российским экипажем на борту. Как сообщает Минобороны России, в результате инцидента погибли двое летчиков-инструкторов — Ряфагать Хабибулин и Евгений Долгин.

Andrew Smithson Свечи

Вертолет был подбит 8 июля недалеко от Пальмиры после того, как сорвал наступление террористов.

«Экипаж получил запрос от сирийского командования группировки на огневое поражение наступающих боевиков, — говорится в сообщении. — Командир экипажа Ряфагать Хабибулин принял решение атаковать террористов. Грамотными действиями российского экипажа наступление террористов было сорвано».

Отмечается, что вертолет Ми-25 израсходовал боекомплект и пытался вернуться на базу, но был подбит с земли во время разворота, передает РИА Новости.

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