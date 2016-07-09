Симферополь, 9 июля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. «Российское движение школьников» (РДШ) практически завершило создание региональных отделений в субъектах РФ и готово приступить к работе. Об этом шла речь в Артеке (Крым) на Всероссийском семинаре-совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также во время круглого стола, посвященного перспективам развития РДШ в регионах и планам на новый учебный год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполнительный директор «Российского движения школьников» Александр Борисов.

минобрнауки.рф Всероссийский семинар-совещание в Артеке 8 июля 2016

«Почти во всех субъектах РФ уже сформированы региональные ячейки «Российского движения школьников. Осталось 4−5 субъектов, где не успели по срокам скоординировать работу, но это наверстают. Много говорили об идеях наполнения сайта движения. Сейчас работает пилотная версия, а с первого сентября будет запущен новый полнофункциональный сайт», — сказал Борисов.

По его словам, в России уже определены более 1000 школ (из них 7 — в Крыму), которые включат в проекты РДШ, это даст школьникам абсолютно новые возможности для самореализации.

«Эти школьники получат дополнительные возможности для участия в общефедеральных проектах, в проектах организаций-учредителей РДШ, в мероприятиях, организованных «Российским движением школьников». Также дети получат возможность реализовывать свои собственные проекты и проекты своих школьных команд. Дети смогут общаться на слётах и форумах, запланированных в рамках движения школьников, получат возможность обмена опытом на общефедеральных конкурсах. Любая инициатива, в первую очередь, должна сподвигнуть детей на проявление своей инициативы, на улучшение социального взаимодействия, активизацию «школьной жизни» и ученического самоуправления. Главное, что идея одного школьника из далекого региона России может быть реализована во всех школах страны», — пояснил исполнительный директор «Российского движения школьников» Александр Борисов.

Напомним, 29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с целью «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».