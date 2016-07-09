Дети 1000 школ России получат новые возможности для самореализации
Симферополь, 9 июля, 2016, 18:52 — ИА Регнум. «Российское движение школьников» (РДШ) практически завершило создание региональных отделений в субъектах РФ и готово приступить к работе. Об этом шла речь в Артеке (Крым) на Всероссийском семинаре-совещании руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, а также во время круглого стола, посвященного перспективам развития РДШ в регионах и планам на новый учебный год. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил исполнительный директор «Российского движения школьников» Александр Борисов.
«Почти во всех субъектах РФ уже сформированы региональные ячейки «Российского движения школьников. Осталось 4−5 субъектов, где не успели по срокам скоординировать работу, но это наверстают. Много говорили об идеях наполнения сайта движения. Сейчас работает пилотная версия, а с первого сентября будет запущен новый полнофункциональный сайт», — сказал Борисов.
По его словам, в России уже определены более 1000 школ (из них 7 — в Крыму), которые включат в проекты РДШ, это даст школьникам абсолютно новые возможности для самореализации.
«Эти школьники получат дополнительные возможности для участия в общефедеральных проектах, в проектах организаций-учредителей РДШ, в мероприятиях, организованных «Российским движением школьников». Также дети получат возможность реализовывать свои собственные проекты и проекты своих школьных команд. Дети смогут общаться на слётах и форумах, запланированных в рамках движения школьников, получат возможность обмена опытом на общефедеральных конкурсах. Любая инициатива, в первую очередь, должна сподвигнуть детей на проявление своей инициативы, на улучшение социального взаимодействия, активизацию «школьной жизни» и ученического самоуправления. Главное, что идея одного школьника из далекого региона России может быть реализована во всех школах страны», — пояснил исполнительный директор «Российского движения школьников» Александр Борисов.
Напомним, 29 октября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» с целью «совершенствования государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействия формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».