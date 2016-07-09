Москва, 9 июля, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Больше 700 000 человек высказались за расформирование сборной России по футболу, которая неудачно выступила на чемпионате Европы во Франции. Соответствующая интернет-петиция опубликована на сайте Change.org.

Daniel Novta С поля!

По мнению автора петиции, в текущем составе национальная команда России, которую тренировал наставник московского ЦСКА Леонид Слуцкий, не оправдала возложенных на нее надежд.

«Расформировать сборную России по футболу в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд, — отмечается в сообщении. — Набрать новый состав».

Финансовые средства, сэкономленные на зарплате футболистов, автор петиции предлагает потратить на поддержку молодых спортсменов и строительство стадионов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная России по футболу крайне неудачно выступила на Евро-2016 во Франции. Команда под руководством тренера ЦСКА Леонида Слуцкого набрала в групповых матчах только одно очко и заняла последнее место. Чуть позже наставник национальной команды покинул свой пост.

Читайте также: Все больше людей хотят расформирования сборной России по футболу