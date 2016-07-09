Москва, 9 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Москве фактически завершено строительство стадиона ЦСКА, сдача объекта в эксплуатацию планируется в июле-августе 2016 года. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

stroi.mos.ru Новый стадион ЦСКА

«В настоящее время ведется наладка оборудования и оформление необходимой для ввода документации», — сказал он.

По его словам, в течение июля-августа текущего года все подготовительные работы, необходимые для открытия стадиона, будут завершены.

При этом Хуснуллин добавил, что в составе комплекса откроется не только спортивная арена, но и офисный центр, а также гостиница.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион, который строится на 3-й Песчаной улице, вл. 2, будет вмещать 30 тысяч зрителей. Площадь футбольного комплекса армейцев составит 171,7 тысяч кв. м. Стадион будет полностью соответствовать стандартам FIFA (Международная федерация футбола).

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