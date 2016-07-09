Анкара, 9 июля, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Анкара надеется на продолжение переговоров с Москвой по проекту газопровода «Турецкий поток». Об этом, как передает «Коммерсантъ», заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи после встречи с первым замминистра экономического развития России Алексеем Лихачевым.

Lncthsnc Нихат Зейбекчи

«У нас нет проблем по этому проекту, — говорит Зейбекчи. — Период конфликта никак не затронул «Турецкий поток». Однозначно переговоры по нему продолжатся, будем разговаривать».

При этом министр экономики Турции добавил, что министры энергетики 2-х стран проведут переговоры по данному вопросу в ближайшее время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кремль решил сменить гнев на милость и принять письмо президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к президенту России Владимиру Путину в качестве извинений за преднамеренно сбитый турецкими ВВС в небе над Сирией российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

«Ограничительные меры», введенные после этого инцидента, постепенно отменяются.