Москва, 9 июля, 2016, 15:55 — ИА Регнум. «Я бы сказал, что есть ряд вопросов, которые были не достаточно проработаны. Вопрос об утверждении кандидатов «списком» можно было обсудить заранее. На съезде были названы фамилии, и было предложение голосовать пакетно, что и было сделано», — сообщил Николай Огольцев, комментируя голосование на съезде «Российской партии пенсионеров за справедливость», проходящем в Москве в субботу, 9 июля.

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По словам Николая Огольцова, в Тульской области кандидатуры обсуждались и принимались конференцией, но в списке есть ряд лиц, которых в регионах не знают, или у людей разные мнениях об этих лицах.

В свою очередь, один из делегатов съезда, член президиума Центрального совета партии Владимир Вуколов отметил, что выступил против кандидатуры бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

«У меня как у члена президиума центрального совета партии и руководителя калининградского регионального отделения возник вопрос по одной фамилии — господина Юревича. Мы пропрезидентская партия, и я себя таковым позиционирую, я член Общероссийского народного фронта, у меня эта фамилия вызвала вопросы, поскольку, насколько я знаю, Юревич как губернатор Челябинской области нашего президента не устроил», — передает ТАСС слова Владимира Вуколова.

«Я считаю, что люди с такой репутацией в наших партийных рядах не должны быть», — подчеркнул политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению источника в партии, съезд, проходящий в Москве 9 июля, может быть признан нелегитимным.

«Большинство делегатов не согласны с позицией ряда своих коллег, которые выдвигают в качестве кандидатов в Госдуму людей, чья биография подрывает авторитет партии», — публикует ТАСС слова своего источника, близкого к партии.

В результате, по его словам, «большинство делегатов отказываются голосовать на съезде по этому вопросу».

«Съезд Российской «Партии пенсионеров за справедливость» может быть признан нелегитимным, — передает ТАСС слова своего собеседника, — Точку в этом вопросе должен поставить ЦИК, представитель которого присутствовал на съезде и был свидетелем сложившейся ситуации»

Напомним, 17 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении выборов, в тот же день документ был опубликован. С этого момента в России официально началась избирательная кампания.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 — по одномандатным округам.

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