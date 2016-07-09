Варшава, 9 июля, 2016, 14:51 — ИА Регнум. Россия и военный блок НАТО больше не стратегические партнёры Об этом сегодня, 9 июля, заявил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, сообщает телеканал RT.

Цитата из к/ф «Хороший, плохой, злой». Реж. Серджио Леоне. 1966. Италия — США — Испания Мы больше не партнёры!

Генсек НАТО подчеркнул, что Россия не представляет для альянса «немедленной угрозы». Но Россия уже не является стратегическим партнером НАТО. «У нас нет стратегического партнёрства, которые мы пытались создавать после окончания холодной войны. Но мы и не в ситуации холодной войны. Сейчас совсем другая ситуация», — сказал Столтенберг.

Напомним, обострение взаимоотношений между Россией и НАТО началось в августе 2008 года, когда подстрекаемая альянсом Грузия решила атаковать Южную Осетию и российскую миротворческую базу в Цхинвале.

Следующим этапом обострения стала «Арабская весна», когда страны НАТО обрушили светские режимы в арабских странах Ближнего Востока и дали дорогу исламистам. Когда США готовили интервенцию в Сирию, Россия выступила резко против и отправила свой флот к берегам Арабской республики для сдерживания армад НАТО.

После неудавшегося блицкрига в Сирии, страны НАТО сосредоточились на Украине, организовав в этой стране государственный переворот. В начале 2014 года на Украине началась гражданская война, а Крым воссоединился с Россией. Запад голословно обвинил Россию в участии в гражданской войне на Украине и ввел против Москвы санкции. Под предлогом «российской агрессии» НАТО расширяет свою военную инфраструктуру в Восточной Европе — непосредственно у российских границ.