Москва, 9 июля, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Первый и единственный президент СССР, бывший генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев прокомментировал варшавский саммит военного блока НАТО. Свое мнение на этот счет он высказал в интервью «Интерфаксу» сегодня, 9 июля.

RIA Novosti archive / Yuryi Abramochkin Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший подписывают двухстороннее соглашение. Июнь 1990

Горбачев считает, что риторика варшавского саммита НАТО говорит о стремлении Североатлантического Альянса объявить войну России. Несмотря на то, что члены НАТО постоянно твердят только о защите, по факту они готовятся к наступательным действиям.

«НАТО от холодной войны начала подготовку к перерастанию в горячую», — сказал Горбачев. Он добавил, что те решения, которые были приняты в первый день саммита НАТО, втягивают Москву в растущее противостояние.

«Конечно, Россия должна будет продолжать линию на защиту, необходимо остановить этот ужасный процесс. Все народы, ООН, Совет Безопасности ООН должны очень жестко отреагировать, чтобы остановить происходящее», — сказал Горбачев. Он призвал опытных военных и политиков подключится к процессу и остановить сползание к войне.

Напомним, именно Горбачев несет ответственность за развал Советского Союза и уничтожение единственного противовеса НАТО — Организации Варшавского договора (ОВД). После того, как СССР рухнул, а ОВД была распущена, военный блок НАТО некому было сдерживать. Альянс начал агрессивную политику по расширению. Те страны, которые раньше входили в ОВД — Польша, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Румыния и Албания вошли в НАТО. Вскоре к альянсу присоединились и три бывшие советские республики — Эстония, Латвия и Литва. НАТО вплотную подошел к российским границам.