Сеул, 9 июля, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Южнокорейские военные утверждают, что Корейская Народно-Демократическая Республика провела запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Об этом сегодня, 9 июля, сообщает южнокорейское агентство «Ёнхап».

sisunnews.co.kr Запуск ракеты с подводной лодки

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, запуск был осуществлен в 11:30 по местному времени (5:30 мск) из акватории Японского моря к востоку от Корейского полуострова. Траектория полета баллистической ракеты и место её предполагаемого падения устанавливаются.

Напомним, в предыдущий раз южнокорейские военные сообщали о двух пусках баллистических ракет в КНДР 22 июня. Тогда были запущены две баллистические ракеты, которые упали в Японском море. Южнокорейские военные считают оба запуска неудачными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала этого года в КНДР увеличилась интенсивность ядерных и баллистических испытаний. Основным источником информации о тех или иных испытаниях в КНДР обычно являются южнокорейские военные и СМИ. Но эти источники нельзя считать достоверными, так как в прошлом уже не раз они давали дезинформацию.

Тем не менее Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР.