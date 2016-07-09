Нью-Йорк, США, 9 июля, 2016, 07:27 — ИА Регнум. По данным Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Организации Объединенных Наций (ООН) число погибших среди мирного населения в Донбассе в июне этого года стало рекордным с августа 2015 года. Об этом сказано в докладе УКГВ о ситуации в Донбассе за период с 1 по 30 июня, опубликованном накануне, 8 июля.

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По данным УКГВ за июнь этого года в Донбассе в результате обстрелов погибли 12 человек, 57 получили ранения различной степени тяжести. Авторы доклада утверждают, что обстрелы велись из различных артиллерийских систем, в том числе запрещенных Минскими соглашениями.

Кроме того, в докладе сообщается, что пять человек погибли и 14 получили ранения от мин и неразорвавшихся снарядов.

Всего за время конфликта в Донбассе по данным УКГВ погибли 9470 человек, в том числе до двух тысяч мирных жителей, 21 880 получили ранения.