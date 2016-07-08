Москва, 8 июля, 2016, 23:48 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поручил министерству транспорта, министерству культуры и министерству иностранных дел совместно с другими заинтересованными ведомствами в недельный срок представить согласованные предложения по возобновлению чартерных воздушных перевозок между Российской Федерацией и Турецкой Республикой. Об этом сегодня, 8 июля, сообщает пресс-служба правительства.

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Медведев подчеркнул, что необходимо обратить особо внимание на принятие дополнительных мер по обеспечению транспортной безопасности. Чартерные рейсы из России не должны летать в те регионы Турции, где наблюдается повышенная террористическая угроза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по изменению законодательной базы для нормализации отношений с Турцией. После решения о нормализации отношений с Турцией Путин снял туристические ограничения. Разрешена отправка российских туристов в Турцию, а также разрешены чартерные рейсы в эту страну. Однако правительство не торопится выпустить соответствующее постановление, которое должно разрешить Росавиации давать добро на чартерные рейсы в Турцию.