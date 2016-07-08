Москва, 8 июля, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны на 542 человека. Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано сегодня, 8 июля, на официальном интернет портале правовой информации.

Kremlin.ru Воины-десантники на параде

В указе президента сказано, что штатная численность Вооруженных сил России увеличивается до 1 миллиона 885 тысяч 371 человек, включая 1 миллион военнослужащих.

Ранее штатная численность ВС РФ составляла 1 миллион 884 тысячи 829 человек.

Таким образом численность ВС РФ возросла на 542 человека. В указе отмечается, что численность собственно военнослужащих осталась неизменной, а увеличилось число обслуживающего персонала.

Напомним, численность ВС РФ является пятой по величине в мире. Самой большой армией располагает Китайская Народная Республика (более 2 млн человек). Затем следуют США, Индия и КНДР. По опыту и технической оснащенности Российская армия считается второй в мире после армии США.