Санкт-Петербург, 8 июля, 2016, 18:33 — ИА Регнум. Петицию за расформирование российской футбольной команды после ее провала на чемпионате Европы по футболу-2016 подписали более 500 тысяч человек. Как сегодня, 8 июля, передает корреспондент ИА REGNUM, большая часть подписей появилась за последние сутки.

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«Расформировать сборную России по футболу, в нынешнем составе, как не оправдавшую надежд. Набрать новый состав. На «сэкономленные» построить футбольные поля и заниматься подрастающим поколением», — говорится в тексте петиции на сайте change.org, которую разместил житель Тюмени.

«Мы хотим гордиться, а не стыдиться», — отметил автор петиции.

Петиция направлена в Российский Футбольный союз, правительству РФ и в министерство спорта страны. Также автор инициативы сообщил, что 2 июля получил ответ из аппарата правительства РФ, где петицию приняли к рассмотрению и перенаправили в министерство спорта.

Напомним, сборная России попала под шквал критики после провального выступления на Евро-2016. Подопечные Леонида Слуцкого в трех матчах не смогли одержать ни одной победы и покинули турнир, заняв последнее место в группе — команда не смогла выйти из группы, набрав в матчах с Англией, Уэльсом и Словакией лишь одно очко. Наставник команды Леонид Слуцкий взял на себя вину за поражение и отказался от поста главного тренера.

Интерес к петиции, созданной после провала российской сборной на чемпионате, возобновился после скандала с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Как сообщало ИА REGNUM, видеозапись, на которой футболисты участвуют в вечеринке в клубе Twige в Монако, произвела большой резонанс. Под звуки гимна России спортсмены курят кальян, а официанты разносят большое количество спиртных напитков. Позднее Кокорин попросил прощения, отметив, что он и Мамаев «стали заложниками ситуации» и «пришли в заведение спонтанно».