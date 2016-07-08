Владимир, 8 июля, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Жители Владимирской области начали сбор подписей за отставку Светланы Орловой с поста губернатора в связи с самоубийством владельца компании «БигАвтоТранс» Автандила Биганова, передает корреспондент ИА REGNUM. Подписавшиеся считают, что смерть предпринимателя стала результатом политики, которую областные и городские власти проводят в отношении бизнеса.

suewest Отставка

«На наш взгляд, персональную ответственность за произошедшее должна понести губернатор Светлана Юрьевна Орлова. В этой связи мы требуем досрочно прекратить её полномочия и отправить в отставку», — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции считают, что Биганов покончил с собой из-за трудностей в работе, которые стали следствием передела рынка общественных перевозок в областном центре и внедрения газомоторного транспорта во Владимире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автандил Биганов покончил с собой 4 июля. Сейчас по факту смерти предпринимателя проводится доследственная проверка. До этого в бизнесе Биганов испытывал большие трудности. В результате перезаключения контрактов на обслуживание городских маршрутов общественного транспорта «БигАвтоТранс» потерял много маршрутов, которые перешли к компании «АДМ», имеющей отношении к депутату Сергею Авакяну.

Представители «БигАвтоТранс» пытались обжаловать решения конкурсной комиссии в управлении Федеральной антимонопольной службы, однако ведомство не удовлетворило практически ни одной жалобы. Горожане и активисты, недовольные тем, какими методами ведется «демонополизация», тогда также составили петицию, адресованную президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться и организовать проверку итогов конкурсов муниципальных перевозок, а также выступили инициаторами митинга «Транспорт для горожан». Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, комментируя эту острую тему, заявила, что в городе «искусственно раскачивается ситуация».