Москва, 8 июля, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Многолетняя заморозка пенсионных накоплений — это путь к еще большей стагнации и ухудшению экономической ситуации. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 8 июля президент Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов, комментируя возможную заморозку пенсионных накоплений на период с 2017 по 2019 годы.

Старость

«Маневр с изъятием пенсионных накоплений был проделан уже трижды, и соблазн повторять его из года в год не уменьшается. Государство не видит в этом никаких препятствий, так как главная цель — решить проблему дефицита бюджета. Никаких долгосрочных целей у этого сценария нет, наоборот, это путь к еще большей стагнации и ухудшению экономической ситуации», — отметил он.

По его словам, ни о какой экономии для ПФР в данном случае речь не идет. «Если в результате первой заморозки в 2014 году эти деньги еще пошли на выплаты пенсий, то в 2016 году 50% изъятых пенсионных накоплений использовали на «затыкание дыры» ВЭБа», — рассказал он.

Всего за три года «заморозки» права 30 млн граждан РФ в накопительных пенсиях были уменьшены почти на 1 трлн рублей, подсчитали в НАПФ. «Ровно на столько возрастет нагрузка на бюджетные обязательства по выплатам в распределительной части к началу массовых выплат в 2025 году», — пояснил Угрюмов.

По факту «заморозка» пенсионных накоплений не дает выгоды ни ПФР, ни будущим пенсионерам, подчеркнул он. «Как показал пример 2016 года, компенсация изъятых накоплений в виде баллов в страховой пенсии невозможна по той простой причине, что государство не смогло гарантировать их индексацию выше инфляции. Ресурсы для обеспечения бюджета должны быть другими, которые не будут нарушать законные права миллионов граждан», — считает эксперт.

По мнению Угрюмова, переход к системе добровольного формата пенсионных накоплений бесполезен. «Это не спасет, а главное — не поможет людям в вопросе увеличения будущей пенсии. Введение такой системы будет обречено на провал, пока государство не вернет доверие населения, существенно подорванное решениями в пенсионной сфере за последние 3 года», — полагает он.

В этой связи НАПФ предлагает отменить «заморозку» и ввести для работодателей сниженный тариф взносов на обязательную накопительную пенсию, что «позволит сохранить приток длинных денег и стимулировать рост экономики», рассказал Угрюмов.

ПФР планирует сформировать свой бюджет на 2017−2019 годы с учетом продления моратория на перечисление страховых взносов на накопительную пенсию на весь трехлетний период, отмечается в материалах к проекту бюджета ПФР. Правительство РФ уже вводило мораторий на перечисление пенсионных накоплений в НПФ в 2014—2016 годах: тогда средства, отчисляемые в рамках обязательной накопительной части пенсии, перечислялись в ее солидарную часть.