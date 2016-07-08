Симферополь, 8 июля, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Государственный Совет Крыма выразил «серьезное беспокойство» в связи с «систематическими экстремистскими действиями», «возросшей активностью террористических групп», а также в связи с «опасностью растущего числа преступлений», тесно связанных с терроризмом, организуемых общественным объединением, именуемым «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещен в России). Депутаты Госсовета призвали «мировое сообщество» не оказывать участникам антироссийской террористической организации никакой «моральной, финансовой, технической помощи».Об этом говорится в заявлении, принятом на внеочередной сессии Госсовета 8 июля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, незарегистрированная организация «Меджлис крымско-татарского народа» 26 апреля 2016 года признана Верховным судом Крыма экстремистской и подлежит запрету на территории России. Общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа» включено Минюстом в перечень общественных объединений и религиозных организаций, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.

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В заявлении, распространённом Госсоветом Крыма, приводятся факты антироссийских действий запрещённой в Крыму организации, среди которых выступление на украинском телевидении председателя «Меджлиса» Рефата Чубарова. «Украине следует готовиться к полномасштабному военному конфликту с Россией, — заявил Чубаров. — Я один из тех, кто призывает готовиться к худшему — к открытой войне с Россией».

По мнению Госсовета Крыма, такие высказывания «сопряжены с призывами к насильственным действиям, идеологией насилия и практикой воздействия на принятие решений органами государственной власти, связанных с устрашением населения и иными формами противоправных насильственных действий».

Позже Рефат Чубаров заявил в Киеве о полном блокировании границы с Крымом путем перекрытия дорог для грузоперевозок и поставки товаров, что стало началом продуктовой блокады полуострова со стороны Украины.

«При этом председатель «Меджлиса» Р. Чубаров, делая такие публичные заявления, не указывал на то, что это его личное мнение, а «Меджлис» публично не заявил о своем несогласии с подобными высказываниями Р. Чубарова, что свидетельствует о наличии в деятельности «Меджлиса» признаков экстремизма», — говорится в заявлении Госсовета.

В ночь на 22 ноября 2015 года на территории Херсонской области террористы взорвали четыре опоры ЛЭП, в результате чего полностью прекратилась подача электроэнергии в Крым со стороны Украины. После этого с ноября по декабрь 2015 года организовали блокаду проведения ремонтных работ по восстановлению подорванных опор. «Это повлекло за собой отключение от энергоснабжения всех объектов жизнеобеспечения Республики Крым и города Федерального значения Севастополя в период с ноября по декабрь 2015 года, — сказано в заявлении Государственного Совета Крыма. — Особую угрозу отсутствие электричества представляло для учреждений здравоохранения, где под постоянным контролем находятся аппараты поддержки искусственного дыхания, вентиляции легких, капсулы искусственного жизнеобеспечения новорожденных, операционные, оборудование родильных домов и реанимаций, что создало реальную угрозу жизни и здоровью людей».

Депутаты Госсовета уверены, что «крымский блэкаут» грубо нарушил общепризнанные принципы и нормы международного права, а организаторы энергоблокады продемонстрировали пренебрежение к таким правам человека, как право на здоровье, право на образование, право на труд, право на доступ к культурным благам и другим экономическим, социальным и культурным правам человека.

«Особую тревогу вызывают сообщения о планах осуществления морской блокады, которая в соответствии с Резолюцией «Определение агрессии», принятой 14.12.1974 на 29-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, является актом агрессии и влечет за собой международную ответственность», — напомнили депутаты Госсовета Крыма.

В связи с перечисленными фактами, Государственный Совет Республики Крым заявил «об осуждении и недопустимости экстремизма, терроризма и насилия как средств решения политических, экономических, социальных, межконфессиональных, межнациональных и иных вопросов». Госсовет поддержал решение Верховного Суда Крыма от 26 апреля 2016 года, которым «Меджлис» признаётся экстремистской организацией и его деятельность запрещается на территории РФ.

«Государственный Совет Республики Крым обращается к мировому сообществу с призывом не оказывать никакой моральной, финансовой, технической помощи «Меджлису» и создаваемым им незаконным вооруженным формированиям», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, крымские общественники попросили Госсовет республики официально поддержать запрет экстремистской организации «Меджлиса крымско-татарского народа».